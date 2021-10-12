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У Києві вандали познущалися над скульптурою Архистратига Михаїла (фото)

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Київ , Вівторок 12 жовтня 2021 18:23
У Києві вандали познущалися над скульптурою Архистратига Михаїла (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві вандали пошкодили скульптуру Архистратига Михаїла
Автор: Роман Мирончук

У Києві вандали пошкодили мініатюрну скульптуру Архістратига Михаїла, яку встановили в парку "Володимирська гірка" 8 жовтня. Невідомі відламали меч.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".

Міні-скульптура є продовженням інклюзивного туристичного маршруту. Для людей з порушенням зору написи на пам'ятнику продублювали українським та англійським шрифтом Брайля.

Завдяки цьому, люди з поганим зором могли "побачити" фонтан Архистратига Михаїла.

У Києві вандали познущалися над скульптурою Архистратига Михаїла (фото)

У Києві вандали пошкодили скульптуру Архістратига Михаїла (фото: Telegram-канал"Типовий Київ")

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Тому що камери потрібні скрізь;
  • Під постом з цією скульптурою вже писали: "чекайте на наступний день інфу про те, як пошкодили". Сумно все це;
  • То лавочки вкрадуть, то скульптуру зашкодять. Сміття генетичне, а не люди. За шкірку їх і на прибирання міста на весь зимовий період - нехай своєю роботою компенсують збитки;
  • Незрозуміло навіщо стільки грошей витрачати на ці скульптури. Все одно все знищать. Все, що необхідно - потрібно робити як в совку: бетон, сталь, чавун. Гойдалки щоб ядерний вибух витримували. Лавки з бетону. Використовувати антивандальні системи.

Нагадаємо, у Києві вандали понівечили популярну скульптуру. Невідомі відірвали руку з шаблею.

Ми також писали про те, що вандали скидають сміття у річку біля озера Синевир.

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Київ вандализм
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