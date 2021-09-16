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В Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру: оторвали руку с саблей (фото)

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 16:57
В Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру: оторвали руку с саблей (фото) Вандалы уничтожили скульптуру "Маленький принц" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве вандалы снова надругались над скульптурой "Маленький принц" на Пейзажной аллее.

Об этом сообщает "Сегодня".

Так, скульптуру уничтожили ночью, 14 сентября.

Как рассказал автор скульптуры Константин Скритуцкий, несколько дней назад исчезла скульптура лисенка, которое сидело у ног "Принца".

"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А прошлой ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", - рассказал скульптор.

Поэтому скульптуру придется демонтировать и восстанавливать в мастерской.

Скульптор отметил, что заявление в полицию было написано сразу после исчезновения лисенка. Правоохранители сообщили, что изучают все детали дела.

"Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление относительно разрушенного памятника", - рассказал он.

В Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру: оторвали руку с саблей (фото)В Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру: оторвали руку с саблей (фото)В Киеве вандалы изуродовали популярную скульптуру: оторвали руку с саблей (фото)Вандалы уничтожили скульптуру "Маленький принц" (segodnya.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллеи.

Также мы писали, что в центре Киева уничтожили знаменитую скульптуру.

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