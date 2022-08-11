В Киеве в Мариинском парке лежала в стельку пьяная женщина, а ее 5-летний сын играл рядом

В центре Киева в Мариинском парке на улице Грушевского заметили пьяную в стельку женщину, которая не могла стоять на ногах, а вместе с ней был маленький мальчик, оставшийся без присмотра. Неравнодушные граждане вызвали правоохранителей.
Об этом 11 августа передали в пресс-службе полиции Киева.
На место прибыл наряд стражей порядка и ювенальные полицейские Печерского управления.
"Очевидцы происшествия сообщили, что женщина пришла в парк не сама, а с ребенком. Мы нашли 5-летнего сына женщины, который играл без присмотра неподалеку. Именно он и рассказал нам, что проживает вместе с мамой в Печерском районе столицы по улице Кловский спуск", - рассказал начальник сектора ювенальной полиции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко.
Сама женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения, и ничего вообще объяснить не могла.
В столичном Мариинском парке пьяная женщина оставила 5-летнего сына без присмотра (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Как выяснилось, у ребенка кроме матери нет близких родственников. Поэтому было принято решение пока передать мальчика в медицинское учреждение.
В отношении 41-летней киевлянки полицейские составили два админпротокола:
"Сейчас соцработники проверяют условия проживания семьи и примут решение о дальнейшем пребывании ребенка", - добавили в полиции.
На пьяную женщину составили 2 админпротокола, а ее сына передали врачам (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Ранее сообщалось, что в начале августа в Харькове пьяная горе-мать лежала на улице, а рядом с ней сидел перепуганный 6-летний сын.
Напомним также, что в феврале в Луцке женщина бросила в больнице маленькую дочку, и как выяснилось позже, горе-мать уже лишали прав на 8 детей.