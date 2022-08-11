В Киеве в Мариинском парке лежала в стельку пьяная женщина, а ее 5-летний сын играл рядом

На место прибыл наряд стражей порядка и ювенальные полицейские Печерского управления.

"Очевидцы происшествия сообщили, что женщина пришла в парк не сама, а с ребенком. Мы нашли 5-летнего сына женщины, который играл без присмотра неподалеку. Именно он и рассказал нам, что проживает вместе с мамой в Печерском районе столицы по улице Кловский спуск", - рассказал начальник сектора ювенальной полиции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко.

Сама женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения, и ничего вообще объяснить не могла.

В столичном Мариинском парке пьяная женщина оставила 5-летнего сына без присмотра (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Как выяснилось, у ребенка кроме матери нет близких родственников. Поэтому было принято решение пока передать мальчика в медицинское учреждение.

В отношении 41-летней киевлянки полицейские составили два админпротокола:

по ст. 184 КУоАП - неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, что влечет предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан,

и по ст. 178 КУоАП - распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде, за что предусмотрено наложение штрафа от 1 до 5 необлагаемых налогом "минималок".

"Сейчас соцработники проверяют условия проживания семьи и примут решение о дальнейшем пребывании ребенка", - добавили в полиции.

На пьяную женщину составили 2 админпротокола, а ее сына передали врачам (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)