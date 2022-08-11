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У Києві в Маріїнському парку лежала в устілку п'яна жінка, а її 5-річний син грався поруч

Колаж РБК-Україна: у Києві п'яна мати заснула в Маріїнському парку, залишив дитину без нагляду
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва в Маріїнському парку на вулиці Грушевського помітили п'яну в устілку жінку, яка не могла стояти на ногах, а разом з нею був маленький хлопчик, який залишився без нагляду. Небайдужі громадяни викликали правоохоронців.

Про це 11 серпня передали в прес-службі поліції Києва.

На місце прибув наряд правоохоронців та ювенальні поліцейські Печерського управління.

"Очевидці події повідомили, що жінка прийшла до парку не сама, а з дитиною. Ми знайшли 5-річного сина жінки, який грався без нагляду неподалік. Саме він і розповів нам, що проживає разом із мамою у Печерському районі столиці на вулиці Кловський узвіз", - розповів начальник сектора ювенальної поліції Печерського управління поліції Володимир Дем'яненко.

Сама жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння, і нічого взагалі пояснити не могла.

У столичному Маріїнському парку п'яна жінка залишила 5-річного сина без нагляду (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Як з'ясувалося, у дитини крім матері немає близьких родичів. Тому було прийнято рішення поки передати хлопчика в медичний заклад.

Стосовно 41-річної киянки поліцейські склали два адмінпротоколи:

  • за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
  • і за ст. 178 КУпАП - розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, за що передбачено накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних "мінімалок".

"Наразі соцпрацівники перевіряють умови проживання родини та приймуть рішення щодо подальшого перебування дитини", - додали в поліції.

На п'яну жінку склали 2 адмінпротоколи, а її сина передали лікарям (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що на початку серпня в Харкові п'яна горе-мати лежала на вулиці, а поруч з нею сидів переляканий 6-річний син.

Нагадаємо також, що в лютому в Луцьку жінка кинула в лікарні маленьку доньку, та як з'ясувалося пізніше, горе-матір вже позбавляли прав на 8 дітей.

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