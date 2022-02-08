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В Киеве уволили учителей, которые отказались преподавать на украинском

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 14:57
В Киеве уволили учителей, которые отказались преподавать на украинском Коллаж РБК-Украина: языковые скандалы в школе и лицее Киева получили продолжение
Автор: Владимир Костырин

В Киеве уволили двух учителей в лицее №303 и школе №152, которые наотрез отказывались преподавать на украинском языке, и спровоцировали скандал. Один из них также отличился руганью на уроках и оскорблениями в адрес учеников.

Об этом передали в пресс-службе Офиса Уполномоченного по защите государственного языка.

Речь идет о лицее №303 общественно-естественного профиля Дарницкого района и о специализированной школе I-III ступеней №152 с углубленным изучением английского языка Деснянского района.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь "завершил меры государственного контроля за применением государственного языка" в этих ученых заведениях.

В лицее учитель истории рассказывала на уроке 8 класса, что она не украинка, а русская и этим "гордится". После того как видео с ее высказываниями попало в сеть в декабре 2021-го, руководство учебного заведения отреагировало на инцидент.

Также выяснилось, что педагог Лариса Бондарь признала свою неправоту, ей объявили выговор, и сама учительница решила уволиться по собственному желанию.

"Факт применения негосударственного языка педагогическим работником лицея в образовательном процессе при проведении занятия по немецкому языку является досадным и единственным случаем, которому дана надлежащая оценка администрацией и педагогическим коллективом", - рассказали в лицее №303.

Администрация школы №152 тоже объявила учителю истории выговор "за нарушение действующего законодательства по вопросам соблюдения педагогической этики, совершение проступков, несовместимых с работой в должности педагогического работника".

По заявлению педагогического работника учитель был уволен с работы.

Как рассказал Креминь, по фактам инцидентов в школе и лицее он инициировал рассмотрение на заседании профильных комиссий, которые "должны принять дополнительные меры реагирования по усилению ответственности педработников учебных заведений всех форм собственности за нарушение языкового законодательства".

"Язык образовательного процесса - государственный!", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Креминь посоветовал недовольным "языковым законом" переехать в другие страны.

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Киев школа языковой скандал
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