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Киевская учительница гордится, что русская: скандал получил продолжение

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 10:58
Киевская учительница гордится, что русская: скандал получил продолжение Учительница в Киеве отказалась вести урок на украинском языке
Автор: Людмила Жукова

В Киеве учительница немецкого языка попала в скандал. Педагог заявила, что она не украинка, а русская и очень этим гордится. После того, как видео с ее высказываниями попало в сеть, руководство учебного заведения отреагировало на инцидент.

Об этом сообщили в ТСН.

Учительнице объявили выговор

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Симонова сообщила, что на видео слышен голос учительницы немецкого и русского языков Ларисы Бондарь. В ходе служебного расследования выяснили, что инцидент произошел на уроке восьмого класса.

Как оказалось, педагог сожалеет о случившемся.

"Причиной конфликта стало недоразумение между ребенком и учителем. Учитель допустил нарушение языкового законодательства, этики поведения педагога и человека вообще. Глубоко переживает и сожалеет, что так произошло", - отметила Симонова.

Учительница Лариса Бондарь работает в школе пять лет, сейчас ей объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, но обещала уволиться.

"Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извиняюсь у своего коллектива, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", - прокомментировала Лариса Бондарь инцидент.

Директор подпишет заявление, как только вернется на работу.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, на которого наложены обязанности следить за соблюдением прав в области образования, сообщил, что за такие действия педагога нужно немедленно уволить.

"Это откровенное неуважение к законам Украины, Украине, ребенку, а также абсолютное непонимание человека, где он находится и что он делает", — говорит чиновник.

Напомним, что в Киеве учитель угрожал пятиклассникам.

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