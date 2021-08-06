Креминь посоветовал недовольным "языковым законом" переехать в другие страны (видео)

Языковой омбудсмен Тарас Креминь порекомендовал противникам закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" переехать в другие страны, где те будут чувствовать себя комфортнее.

Об этом 6 августа говорится в сообщении Уполномоченного по защите государственного языка на странице в Facebook .

Чиновник напомнил, что месяц назад было принято "историческое решение" Конституционного Суда Украины, которым языковой закон был признан конституционным.

"В нем указано, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык - это своеобразный код нации, а не только средство общения", - отметил Креминь в эфире передачи "О Порі".

Также омбудсмен обратился к недовольным и критикам такого закона.

"Кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в ​​другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", - заявил Креминь.

Чиновник подчеркнул, что граждане Украины, которые осуществляют свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию в этой стране, должны уважать и выполнять Конституцию Украины и ее законы.

"Уважайте украинский народ, который веками боролся свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке нашей страны", - добавил Креминь.

Видео: языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к противникам "языкового закона"