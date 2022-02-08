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У Києві звільнили вчителів, які відмовилися викладати українською

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 14:57
У Києві звільнили вчителів, які відмовилися викладати українською Колаж РБК-Україна: мовні скандали у школі та ліцеї Києва отримали продовження
Автор: Володимир Костирін

У Києві звільнили двох вчителів у ліцеї №303 і школі №152, які навідріз відмовлялися викладати українською мовою, і спровокували скандал. Один з них також відзначився лайкою на уроках і образами на адресу учнів.

Про це передали в прес-службі Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Йдеться про ліцей №303 громадсько-природничого профілю Дарницького району та про спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь "завершив заходи державного контролю за застосуванням державної мови" у цих учених закладах.

У ліцеї вчитель історії розповідала на уроці 8 класу, що вона не українка, а росіянка і цим "пишається". Після того як відео з її висловлюваннями потрапило в мережу в грудні 2021-го, керівництво навчального закладу відреагувало на інцидент.

Також з'ясувалося, що педагог Лариса Бондар визнала свою неправоту, їй оголосили догану, і сама вчителька вирішила звільнитися за власним бажанням.

"Факт застосування недержавної мови педагогічним працівником ліцею в освітньому процесі під час проведення заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надану належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом", - розповіли в ліцеї №303.

Адміністрація школи №152 теж оголосила вчителю історії догану "за порушення чинного законодавства з питань дотримання педагогічної етики, вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника".

За заявою педагогічного працівника вчитель був звільнений з роботи.

Як розповів Кремінь, за фактами інцидентів у школі та ліцеї він ініціював розгляд на засіданні профільних комісій, які "повинні вжити додаткових заходів реагування щодо посилення відповідальності педпрацівників навчальних закладів усіх форм власності за порушення мовного законодавства".

"Мова освітнього процесу - державна!", - наголосив чиновник.

Раніше повідомлялося, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь порадив незадоволеним "мовним законом" переїхати в інші країни.

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