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В Киеве уточнили, когда начнут отключать отопление

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 17:16
В Киеве уточнили, когда начнут отключать отопление Фото: власти Киева рассказали, когда закончится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве отопительный сезон изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания его продлили до 10 числа. В ближайшие дни в столице среднесуточная температура будет выше +8 градусов.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, 7 апреля.

"Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля ", - заявил Кличко.

Он также напомнил, что любая домовая община по желанию может не ждать 10 числа, а отключить батареи раньше. При этом такое решение должны принимать сами жильцы дома на общем собрании. Соответствующий протокол необходимо подать теплоснабжающей компании.

Что касается социальных объектов, включая больницы, то их будут отключать от отопления только по заявкам руководителей. В детсадах и школах тепло будут отключать планово несмотря на дистанционное обучение, которое ввели в связи с жестким локдауном.

Онлайн-брифинг 7 апреля (видео: YouTube)

Напомним, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская считает, что нужно ужесточить карантин. По ее словам, необходимо ввести ограничения не только на путешествия за границу, но и ограничить передвижение внутри страны.

Мы также писали о том, что у людей во время карантина сдают нервы и они начинают трощить общественный транспорт.

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