У людей сдают нервы: в Киеве трощат общественный транспорт

В Киеве с 5 апреля ограничили движение общественного транспорта и вход туда возможен теперь только по спецпропускам. Многие люди очень несогласны с таким решением и не могут комфортно добираться к месту назначения. Поэтому местные жители начали вымещать свою злость на общественном транспорте.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на массиве Троещина по адресу проспект Маяковского, 38/10 кто-то разбил окно троллейбуса. Рядом лежали три камня от брусчатки. На месте ЧП находилась полиция.

"Пр. Маяковского, 38/10. Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди Скорее всего, наш народ обиделся что их не хотят возить", - написал автор поста.

В Киеве разбили стекло в троллейбусе (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы высказали свое мнение, почему так случилось.