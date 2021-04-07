У Києві уточнили, коли почнуть відключати опалення

У Києві опалювальний сезон спочатку повинен був закінчитися ще 5 квітня, але через похолодання його продовжили до 10 числа. У найближчі дні в столиці середньодобова температура буде вище +8 градусів.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу , 7 квітня.

"Відключення тепла в Києві почнуть з 10 квітня ", - заявив Кличко.

Він також нагадав, що будь-яка будинкова громада за бажанням може не чекати 10 числа, а відключити батареї раніше. При цьому таке рішення мають приймати самі мешканці будинку на загальних зборах. Відповідний протокол необхідно подати теплопостачальній компанії.

Що стосується соціальних об'єктів, включаючи лікарні, то їх будуть відключати від опалення тільки за заявками керівників. У дитсадках і школах тепло відключатимуть планово попри дистанційне навчання, яке ввели у зв'язку з жорстким локдауном.

Онлайн-брифінг 7 квітня (відео: YouTube)