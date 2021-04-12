В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)

Этот сквер создали местные жители в честь погибшего украинского разведчика Максима Шаповала. В 2004 году участок отдали застройщику ТРЦ, но тогда жители столицы отстояли право на существование сквера.

В Киеве в сквере вырубили деревья (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Люди убрали строительный мусор, высадили деревья и установили памятный знак. А в марте этого года активисты выиграли суд против застройщика.

В Киеве в сквере вырубили деревья (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

"Несмотря на это в воскресенье на участке со сквером спилили деревья", - говорится в сообщении.