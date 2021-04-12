В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)

В воскресенье, 11 апреля, в Киеве в сквере Шаповала, который находится в Соломенском районе вырубили деревья. Теперь на его территории будут строить торговый комплекс, несмотря на решение суда.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".
Этот сквер создали местные жители в честь погибшего украинского разведчика Максима Шаповала. В 2004 году участок отдали застройщику ТРЦ, но тогда жители столицы отстояли право на существование сквера.
В Киеве в сквере вырубили деревья (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")
Люди убрали строительный мусор, высадили деревья и установили памятный знак. А в марте этого года активисты выиграли суд против застройщика.
В Киеве в сквере вырубили деревья (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")
"Несмотря на это в воскресенье на участке со сквером спилили деревья", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве прямо на проезжей части продолжают строить торговый центр April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса.
При этом летом 2020 года в столице уже был скандал из-за этого ТРЦ. Тогда торговый центр строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.
Мы также писали о том, что в Киеве среди бела дня упал строительный кран. Инцидент произошел на улице Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ. Хорошо, что никто не пострадал.