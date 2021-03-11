В Киеве на автотрассе строят торговый центр: фото скандальной застройки
В Киеве на проезжей части продолжают строить торговый центр April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса.
Об этом сообщает портал "Киев Информ" на своей странице в Facebook.
"ТРЦ Апрель снова построил новые опоры прямо на дороге, украв полосу движения со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса", - говорится в сообщении.
В Киеве ТРЦ строят прямо на автотрассе (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)
Стоит отметить, что летом 2020 года в столице уже был скандал из-за данного ТРЦ. Тогда торговый центр строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.
В Киеве ТРЦ строят прямо на автотрассе (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)
При этом часть незаконной застройки, которая выходила на дорогу, на проспекте Леся Курбаса начали сносить. Тогда застройщик за свой счет проводил демонтаж.
В Киеве ТРЦ строят прямо на автотрассе (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)
По данным комиссии, застройщик нарушил пределы строительства, повредил проезжую часть, и установил монолитную железобетонную опору прямо на дорожное покрытие.
Земельный участок под этот ТРЦ был выделен Киевсоветом еще в 2010 году.
Пользователи сети прокомментировали скандальную застройку.
- Они и не снимали ограждение. Сделали вид просто;
- Козлы! Транспортная развязка никому не интересна, главное продать квадратные метры для торговли!
- Мне интересно: это вообще законно? Есть хотя бы один документ?
- Сначала должны были сделать реконструкцию... Но что-то пошло не так и случайно вылезло 3 этажа. Народ молчит, им удобно там стоять в пробках и ходить друг по другу. Так они решили расшириться дальше... Случайно... Уверена на 100% что все это незаконно, но пока люди молчат, строительство будет продолжаться.
Напомним, в Киеве среди бела дня упал строительный кран.
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