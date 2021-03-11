В Киеве на автотрассе строят торговый центр: фото скандальной застройки

В Киеве на проезжей части продолжают строить торговый центр April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса.

Об этом сообщает портал "Киев Информ" на своей странице в Facebook .

"ТРЦ Апрель снова построил новые опоры прямо на дороге, украв полосу движения со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса", - говорится в сообщении.

В Киеве ТРЦ строят прямо на автотрассе (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

Стоит отметить, что летом 2020 года в столице уже был скандал из-за данного ТРЦ. Тогда торговый центр строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.

В Киеве ТРЦ строят прямо на автотрассе (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

При этом часть незаконной застройки, которая выходила на дорогу, на проспекте Леся Курбаса начали сносить. Тогда застройщик за свой счет проводил демонтаж.

В Киеве ТРЦ строят прямо на автотрассе (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

По данным комиссии, застройщик нарушил пределы строительства, повредил проезжую часть, и установил монолитную железобетонную опору прямо на дорожное покрытие.

Земельный участок под этот ТРЦ был выделен Киевсоветом еще в 2010 году.

Пользователи сети прокомментировали скандальную застройку.