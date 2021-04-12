У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото)

Цей сквер створили місцеві жителі на честь загиблого українського розвідника Максима Шаповала. У 2004 році ділянку віддали забудовнику ТРЦ, але тоді жителі столиці відстояли право на існування скверу.

В Києві в сквері зрубали дерева (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Люди прибрали будівельне сміття, висадили дерева та встановили пам'ятний знак. А в березні цього року активісти виграли суд проти забудовника.

В Києві в сквері вирубали дерева (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

"Попри це в неділю на ділянці зі сквером спиляли дерева", - йдеться в повідомленні.