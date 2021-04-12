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В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 22:02
В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве в сквере вырубили деревья
Автор: Styler

В воскресенье, 11 апреля, в Киеве в сквере Шаповала, который находится в Соломенском районе вырубили деревья. Теперь на его территории будут строить торговый комплекс, несмотря на решение суда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

Этот сквер создали местные жители в честь погибшего украинского разведчика Максима Шаповала. В 2004 году участок отдали застройщику ТРЦ, но тогда жители столицы отстояли право на существование сквера.

В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)

В Киеве в сквере вырубили деревья (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Люди убрали строительный мусор, высадили деревья и установили памятный знак. А в марте этого года активисты выиграли суд против застройщика.

В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)В Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика (фото)

В Киеве в сквере вырубили деревья (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

"Несмотря на это в воскресенье на участке со сквером спилили деревья", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве прямо на проезжей части продолжают строить торговый центр April City. Новые опоры появились на полосе движения дороги со стороны Окружной на повороте с Леся Курбаса.

При этом летом 2020 года в столице уже был скандал из-за этого ТРЦ. Тогда торговый центр строили за счет проезжей части магистральной автомобильной дороги.

Мы также писали о том, что в Киеве среди бела дня упал строительный кран. Инцидент произошел на улице Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ. Хорошо, что никто не пострадал.

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