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У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото)

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 22:02
У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото) Колаж РБК-Україна: в Києві в сквері вирубали дерева
Автор: Styler

У неділю, 11 квітня, в Києві в сквері Шаповала, який знаходиться в Солом'янському районі зрубали дерева. Тепер на його території будуть будувати торговий комплекс, попри рішення суду.

Про це повідомляє Telegram-канал "Киев без цензуры".

Цей сквер створили місцеві жителі на честь загиблого українського розвідника Максима Шаповала. У 2004 році ділянку віддали забудовнику ТРЦ, але тоді жителі столиці відстояли право на існування скверу.

У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото)У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото)

В Києві в сквері зрубали дерева (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Люди прибрали будівельне сміття, висадили дерева та встановили пам'ятний знак. А в березні цього року активісти виграли суд проти забудовника.

У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото)У Києві знищили дерева у сквері, який створили на честь українського розвідника (фото)

В Києві в сквері вирубали дерева (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

"Попри це в неділю на ділянці зі сквером спиляли дерева", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві прямо на проїжджій частині продовжують будувати торговий центр April City. Нові опори з'явилися на смузі руху дороги з боку Окружної на повороті з Леся Курбаса.

При цьому улітку 2020 року в столиці вже був скандал через цей ТРЦ. Тоді торговий центр будували шляхом проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

Ми також писали про те, що в Києві серед білого дня впав будівельний кран. Інцидент стався на вулиці Сім'ї Хохлових, 8, під час демонтажних робіт. Добре, що ніхто не постраждав.

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