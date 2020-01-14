Прорыв трубы возле Осеап Plaza: дело переквалифицировали

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 275

Дело о прорыве трубы возле ТГЦ Осеаn Plaza переквалифицировали на ч. 1 ст. 275. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Теперь подозреваемым возможно наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет. До этого предусматривалось наказание до трех лет лишения свободы.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №1, уголовное производство переквалифицировано на ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 до сих пор в больнице.

В Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Сообщалось о 9 пострадавших.

Как сообщается, ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат за сутки - утром 15 января.