ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прорыв трубы возле Осеап Plaza: дело переквалифицировали

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 13:11
Прорыв трубы возле Осеап Plaza: дело переквалифицировали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 275

Дело о прорыве трубы возле ТГЦ Осеаn Plaza переквалифицировали на ч. 1 ст. 275. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Теперь подозреваемым возможно наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет. До этого предусматривалось наказание до трех лет лишения свободы.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №1, уголовное производство переквалифицировано на ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 до сих пор в больнице.

В Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. Сообщалось о 9 пострадавших.

Как сообщается, ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат за сутки - утром 15 января.

Полиция уточнила число пострадавших из-за прорыва трубы возле Оcean Plaza и открыла дело Названы сроки ликвидации аварии трубопровода возле Оcean Plaza
Новости Украины полициятрубопровод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь