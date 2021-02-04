В Черновцах прорвало магистральный водопровод, часть города осталась без воды

Фото: прорыв в трубопроводе (vodokanal.cv.ua)

В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода "Днестр-Черновцы". В результате аварии часть города осталась без воды.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы "Черновцыводоканал".

Так, разгерметизация трубопровода произошла на участке от насосной станции "Шубранец" до резервуаров чистой воды "Попова" в районе села Белая. В результате в трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.

"В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В настоящее время КП "Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе", - сообщили коммунальщики.

В результате с 10:00 до 18:00 будет отсутствовать водоснабжение на следующих улицах:

проспект Независимости;

Героев Майдана;

Южно-Окружная;

Русская;

Коммунальщиков;

Авангардная;

Главная;

Воробкевича;

Ивасюка;

Комарова;

бульвар Героев Крут;

Энтузиастов;

Щербанюк;

Достоевского;

Небесной Сотни;

О. Кобылянской;

Котляревского;

Шевченко;

Кармелюка;

Соборной площади;

Штейнберга;

Богомольца;

Гакмана;

Кафедральная;

Кармелюка и прилегающие улицы.

Напомним, в среду, 3 февраля, произошла авария на Запорожской ТЭС. В результате без света и воды осталась часть города Энергодар. По состоянию на утро 4 февраля электро и водоснабжение было восстановлено.