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В Черновцах прорвало магистральный водопровод, часть города осталась без воды

Черновцы, Четверг 04 февраля 2021 12:31
В Черновцах прорвало магистральный водопровод, часть города осталась без воды
Фото: прорыв в трубопроводе (vodokanal.cv.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Черновцах произошел прорыв магистрального водопровода "Днестр-Черновцы". В результате аварии часть города осталась без воды.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной службы "Черновцыводоканал".

Так, разгерметизация трубопровода произошла на участке от насосной станции "Шубранец" до резервуаров чистой воды "Попова" в районе села Белая. В результате в трубе образовалась трещина длиной около трех метров, толщина стенки в месте трещины составляет 1 мм.

"В связи с необходимостью подготовки заезда к месту утечки, работы будут начаты 04.02.2021 года в дневное время. В настоящее время КП "Черновцыводоканал" формирует бригады и сегменты трубы, а также необходимую спецтехнику для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе", - сообщили коммунальщики.

В результате с 10:00 до 18:00 будет отсутствовать водоснабжение на следующих улицах:

  • проспект Независимости;
  • Героев Майдана;
  • Южно-Окружная;
  • Русская;
  • Коммунальщиков;
  • Авангардная;
  • Главная;
  • Воробкевича;
  • Ивасюка;
  • Комарова;
  • бульвар Героев Крут;
  • Энтузиастов;
  • Щербанюк;
  • Достоевского;
  • Небесной Сотни;
  • О. Кобылянской;
  • Котляревского;
  • Шевченко;
  • Кармелюка;
  • Соборной площади;
  • Штейнберга;
  • Богомольца;
  • Гакмана;
  • Кафедральная;
  • Кармелюка и прилегающие улицы.

Напомним, в среду, 3 февраля, произошла авария на Запорожской ТЭС. В результате без света и воды осталась часть города Энергодар. По состоянию на утро 4 февраля электро и водоснабжение было восстановлено.

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Новости Украины Общество Черновцыводатрубопровод

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