У Києві тестують нову електричку: з'явилися перші фото з салону

У Києві почалися випробування абсолютно нового швейцарського електропоїзда Stadler ("Штадлер"), який прибув до столиці в рамках реалізації нового проекту приміського залізничного сполучення City Express.

Як виглядає ця електричка всередині - дивіться в матеріалі Styler далі.

Як виглядає салон поїзда Stadler

Як видно на фото, опублікованих Юрієм Голіком в Facebook, новий електропоїзд - красивий, сучасний і зручний. Всередині - комфортна температура.

Салон оснащений зручними сидіннями, є місця під багаж і велосипеди. Також, що рідкість для багатьох приміських поїздів Укрзалізниці, - тут нормальні туалети (всього в поїзді три туалетних комплекси, один з яких передбачений для осіб з обмеженими фізичними можливостями).

Вагони діляться на 1 і 2 класи. У зоні підвищеної комфортності розташовано 16 місць. Тут передбачені комфортабельні крісла зі спинкою, регульованою по куту нахилу, індивідуальні підлокітники.

У салонах 2 класу встановлені м'які сидіння з підлокітниками по системі "3+2".

Також в поїзді є Wi-Fi і система посилення сигналу GSM.

Ось так виглядає салон поїзда Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)

Технічні характеристики поїзда

Максимальна швидкість, яку може розвинути цей електропоїзд, становить 160 км/год.

Поїзд має місткість 262 осіб.

Довжина складу становить 92 960 мм.

Поїзд Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)

УЗ не відкидає варіанту, що в майбутньому поїзди виробництва Stadler можуть бути залучені не лише в City Express, а й у приміських та регіональних перевезеннях.