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В Киеве таксист высадил пассажиров, которые ненавидят украинский язык (видео)

Автор: Styler

В Киеве таксист решил высадить пассажиров после того, как женщина сказала ему, что ненавидит украинский язык.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

Когда после слов женщины об украинском языке, таксист остановил машину и попросил пассажиров покинуть салон, они начали сильно возмущаться.

Кроме того, муж женщины заявил, что он вырос в Киеве на Бессарабке, а таксист вообще с другого города. При этом водитель вежливо попросил их выйти из авто и отдал им деньги за поездку.

В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Стоит отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.

Видео: Telegram-канал "Реальный Киев"

Напомним, в киевской школе разразился скандал с учительницей, которая заявила, что она не украинка, а русская и гордится этим. Инцидент произошел в столичной школе №303 в Дарницком районе.

Преподаватель немецкого языка возмутилась тем, что сейчас ее просят говорить на украинском языке, который является государственным в стране. Она сказала, что 70 лет в Украине говорили на русском.

Мы также писали о том, что школьницы с видео "Батько наш Бандера" развенчали пропаганду росСМИ. Девочки рассказали, как все было на самом деле.

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