RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову (відео)

Автор: Styler

У Києві таксист вирішив висадити пасажирів після того, як жінка сказала йому, що ненавидить українську мову.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

Коли після слів жінки про українську мову, таксист зупинив машину і попросив пасажирів покинути салон, вони почали сильно обурюватися.

Крім того, чоловік жінки заявив, що він виріс у Києві на Бессарабці, а таксист взагалі з іншого міста. При цьому водій ввічливо попросив їх вийти з авто і віддав їм гроші за поїздку.

В кінці чоловік назвав таксиста націоналістом і тварюкою. Варто зазначити, що жінка, судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп'янінні.

Відео: Telegram-канал "Реальний Київ"

Нагадаємо, у київській школі вибухнув скандал з вчителькою, яка заявила, що вона не українка, а росіянка і пишається цим. Інцидент стався в столичній школі № 303 в Дарницькому районі.

Викладач німецької мови обурилася тим, що зараз її просять говорити українською мовою, яка є державною в країні. Вона сказала, що 70 років в Україні говорили російською.

Ми також писали про те, що школярки з відео "Батько наш Бандера" розвінчали пропаганду росЗМІ. Дівчатка розповіли, як все було насправді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтакси