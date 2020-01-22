В Киеве легковушка влетел в остановку с людьми: детали смертельного ДТП (видео)

Смертельное ДТП в Киеве на Воскресенке (коллаж: РБК-Украина)

Автомобиль протаранила остановку на столичной Воскресенке

В Киеве легковушка влетела в остановку с людьми, и в результате наезда погиб один человек и еще двое получили травмы. Смертельное ДТП произошло рано утром 22 января на бульваре ​​Перова, 25, на Воскресенке в Днепровском районе.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, сообщение о трагедии поступило в 6:48.

На место аварии прибыли спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Погибшим оказался водитель автомобиля "Renault Logan", который и совершил наезд на остановку. Мужчина скончался на месте.

Были экстренно госпитализированы пассажир легковушки и мужчина, который находился на остановке.

Смертельное ДТП в Киеве - автомобиль протаранил остановку с людьми на Воскресенке (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы деблокировать тело погибшего из искореженного автомобиля.

Все детали и обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают правоохранители.

Видео с места жуткой аварии можно посмотреть по этой и этой ссылкам.

Как видно на фото, автомобиль "Renault Logan" принадлежал подразделению быстрого реагирования "Тигр" - охранной фирме из Черновцов. Коллектив компании состоит из бывших сотрудников спецподразделений и спортсменов.

Сообщается, что авария произошла из-за того, что машина на большой скорости протаранила троллейбус и влетела в остановку.