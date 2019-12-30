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Под Днепром водитель автобуса влетел в толпу: "копы" пытались прострелить колеса (фото)

STYLERПроисшествия    30.12.2019 - 12:50
Под Днепром водитель автобуса влетел в толпу: "копы" пытались прострелить колеса (фото)
Под Днепром авто влетело в толпу (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Полиция открыла стрельбу, чтобы остановить неадекватного водителя

Под Днепром водитель микроавтобуса "ГАЗель" поехал прямо в толпу людей на центральной площади. Инцидент произошел в поселке городского типа Мелиоративное Новомосковского района. Об этом передали в пресс-службе Песчанского сельского совета на странице в Facebook.

Отмечается, что отдыхающие граждане были вынуждены разбежаться в разные стороны, чтобы не попасть под колеса авто.

Неадекватным водителем, который чуть не устроил кровавое ДТП вечером 28 декабря, оказался жителем села Знаменовка. 29-летний Артур Левченко после неудавшегося наезда на людей не реагировал на требование правоохранителей остановиться и уехал с места происшествия.

Чтобы остановить транспорт и не допустить возможной новой попытки сбить жителей поселка офицеры полиции открыли огонь по колесам "ГАЗели" (н.з. АЕ1710ІВ). "Копы" совершили 6 выстрелов из табельного огнестрельного оружия "Форт-12", но водителю все равно удалось скрыться.

Правоохранители сообщили о случившемся в дежурную часть Новомосковского ОП и руководству ГУНП. Вскоре злоумышленника удалось найти и задержать.

Под Днепром автобус поехал в толпу (Фото: facebook.com/pishchanska.otg)

Были составлены админпротоколы по ст. 126 и 130 КУоАП, событие внесено в Единый реестр досудебных решений. по ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом".

К счастью, инцидент произошел без пострадавших.

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