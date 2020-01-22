У Києві легковик влетів у зупинку з людьми: деталі смертельної ДТП (відео)

Смертельна ДТП у Києві на Воскресенці (колаж РБК-Україна)

Автомобіль протаранив зупинку на столичній Воскресенці

У Києві легковик влетів у зупинку з людьми, і в результаті наїзду загинула одна людина і ще двоє отримали травми. Смертельна ДТП сталася рано вранці 22 січня на бульварі Перова, 25, на Воскресенці у Дніпровському районі.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Києві, повідомлення про трагедію надійшло о 6:48.

На місце аварії прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Загиблим виявився водій автомобіля "Renault Logan", який і скоїв наїзд на зупинку. Чоловік помер на місці.

Були терміново госпіталізовані пасажир легковика та чоловік, який знаходився на зупинці.

Смертельна ДТП у Києві - автомобіль протаранив зупинку з людьми на Воскресенці (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Рятувальникам довелося використовувати гідравлічний інструмент, щоб деблокувати тіло загиблого з понівеченого автомобіля.

Всі деталі та обставини ДТП з'ясовуються. На місці працюють правоохоронці.

Відео з місця жахливої аварії можна подивитися за цим та цим посиланнями.

Як видно на фото, автомобіль "Renault Logan" належав підрозділу швидкого реагування "Тигр" - охоронній фірмі з Чернівців. Колектив компанії складається з колишніх співробітників спецпідрозділів і спортсменів.

Повідомляється, що аварія сталася через те, що машина на великій швидкості протаранила тролейбус і влетіла у зупинку.