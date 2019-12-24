В Киеве пьяная 67-летняя водитель влетела в маршрутку: много пострадавших (видео)

В Киеве произошло тройное ДТП (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве произошла тройная авария по вине пьяной 67-летней женщины-водителя

В Киеве пьяная женщина устроила тройное ДТП с пострадавшими. 67-летняя водитель кроссовера Mitsubishi ASX столкнулась с легковушкой Toyota, решила скрыться от правоохранителей и врезалась в Renault, а затем протаранила маргрутку "Богдан", в результате чего 6 пассажиров автобуса были госпитализированы.

Авария произошла на улице Евгения Свертсюка, 52а в Днепровском районе, передает "Информатор".

Лихачку продули на "Драггере", и прибор показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови в 11 раз - 2,20 промилле.

Дорожный инцидент произошел около восьми вечера 23 декабря.

Как рассказала женщина-водитель Renault, японский кроссовер ехал на встречу и зацепил ее авто. На требование дождаться полицию виновница ДТП не отреагировала и поехала дальше.

В Киеве произошло тройное ДТП с пострадавшими (Фото: kiev.informator.ua)

Вскоре нетрезвая дама столкнулась с Renault, который двигался навстречу, а еще через несколько десятков метров влетела в маршрутку. После лобового удара ее Mitsubishi ASX уже не смог двигаться, и женщине на этот раз скрыться не удалось.

Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сама виновница тройной аварии не пострадала.

На месте ДТП работали медики и полицейские, а также следственно-оперативная группа.

Видео: В Киеве женщина-водитель протаранила маршрутку