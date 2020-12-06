У Києві таксист помер за кермом під час руху: некероване авто вилетіло на тротуар

Аварійний знак (фото: РБК-Україна)

У неділю, 6 грудня, в Києві водієві таксі стало погано, і він помер під час руху авто. При цьому машина вилетіла на тротуар. Інцидент стався в Деснянському районі столиці, на проспекті Романа Шухевича.

Автомобіль Skoda Fabia рухався по проспекту Шухевича в напрямку Північного мосту. Некероване авто проїхало близько 40 метрів, збивши при кілька стовпчиків огорожі. Машина зупинилася перед автозаправною станцією. Про це повідомляє "Вартові Еспресо" у Facebook.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Коли до машини підійшли очевидці, то побачили, що в салоні знаходився чоловік без свідомості. Лікарі швидкої допомоги нічим не змогли допомогти, вони констатували смерть.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

За попередніми даними водій помер під час руху. Слідство встановлює всі подробиці події, в якому, на щастя, ніхто не постраждав.

ДТП в Києві (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Нагадаємо, у Києві п'яна жінка влаштувала дебош і гонки з поліцією. Жінка їхала вулицею Хрещатик і створила небезпечну ситуацію для інших учасників руху.

За словами очевидців, які звернулися в поліцію, жінка перебувала за кермом у неадекватному стані. Щоб зупинити порушницю, поліції довелося застосовувати силу.

Раніше експерти розповіли, що треба робити, щоб отримати компенсацію після ДТП. Адже Процес відшкодування після аварії може затягнутися на роки, а постраждалим людям гроші на лікування можуть знадобитися відразу.