В Киеве таксист Uber с клюшкой избил водителя прямо на дороге (видео) 

В Киеве таксист Uber избил водителя (Фото: коллаж РБК-Украина)

Автохам набросился на водителя на глазах очевидцев

В Киеве таксист Uber с клюшкой для гольфа в руке устроил разборки прямо на дороге. Мужчина набросился на водителя авто, которое двигалось за ним, и избил. Видео инцидента опубликовано в пятницу, 13 сентября, на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Отмечается, что водитель службы такси ехал на иномарке Toyota (номера AA8540TH) по второстепенной дороге и решил, что его "подрезали".

После этого неадекватный мужчина остановил машину, сломал зеркало и принялся толкать своего оппонента, нанося удары руками и ногами.

Как видно на кадрах, потерпевший пытается что-то объяснить таксисту, но агрессивный мужчина не слушал и продолжал драться.

В Киеве таксист Uber с клюшкой избил водителя (Фото: скриншот)

Затем тексист сел в автомобиль и начал движение, но пострадавший попытался остановить своего обидчика.

Чем закончилось происшествие - не ясно, так как запись в этот момент обрывается.

В Киеве таксист Uber избил водителя (Видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях к ролику возмущаются таким поведением автохама, вооруженного клюшкой. Звучат призывы написать заявление в полицию, так как агрессивный таксист должен понести заслуженное наказание за свои действия. Также юзеры отмечают, что ситуация не совсем ясна - так как на видео отсутствует звук, и запись не полная.

Награда найдет своего героя;

Надо "оформить" сотрясение и смещение шейных позвонков. Заявление, и пусть еб**н выплачивает с каждой зп на лечение и моральный ущерб. Кроме того, с таким нравом, уверен, это у него не первый эпизод;

Ух ты, чувак "натолкал" себе на мини срок, если второй конечно не оставит это дело просто так!

Ау, полиция? Надеемся на адекватные действия с вашей стороны. На дороге олени с клюшками...

Водителю необходимо обратиться с заявлением в полицию о нанесении телесных повреждений, угрозы и создание аварийной ситуации. И наказать этого "утирка" по полной!

Если не напишешь заяву, тебя футбольнут второй раз. Напиши обязательно. Таких нужно ставить на место в рамках закона;

Джентльмен опаздывал на игру в гольф, и так на нервах, а тут еще вы на дороге...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в Киевом таксист отвез жителя Сум, который не смог заплатить за поездку, к себе в гараж и посадил его на цепь.

Также мы писали о том, что под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.