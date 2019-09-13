В Киеве таксист Uber с клюшкой избил водителя прямо на дороге (видео) 

Автохам набросился на водителя на глазах очевидцев
В Киеве таксист Uber с клюшкой для гольфа в руке устроил разборки прямо на дороге. Мужчина набросился на водителя авто, которое двигалось за ним, и избил. Видео инцидента опубликовано в пятницу, 13 сентября, на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Отмечается, что водитель службы такси ехал на иномарке Toyota (номера AA8540TH) по второстепенной дороге и решил, что его "подрезали".
После этого неадекватный мужчина остановил машину, сломал зеркало и принялся толкать своего оппонента, нанося удары руками и ногами.
Как видно на кадрах, потерпевший пытается что-то объяснить таксисту, но агрессивный мужчина не слушал и продолжал драться.
В Киеве таксист Uber с клюшкой избил водителя (Фото: скриншот)
Затем тексист сел в автомобиль и начал движение, но пострадавший попытался остановить своего обидчика.
Чем закончилось происшествие - не ясно, так как запись в этот момент обрывается.
В Киеве таксист Uber избил водителя (Видео: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети в комментариях к ролику возмущаются таким поведением автохама, вооруженного клюшкой. Звучат призывы написать заявление в полицию, так как агрессивный таксист должен понести заслуженное наказание за свои действия. Также юзеры отмечают, что ситуация не совсем ясна - так как на видео отсутствует звук, и запись не полная.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно в Киевом таксист отвез жителя Сум, который не смог заплатить за поездку, к себе в гараж и посадил его на цепь.
Также мы писали о том, что под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.