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Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 20:17
Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП
Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В результате ДТП погибла пассажирка такси

Под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

Сообщается, что таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб. После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево.

В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, на этой неделе в Киеве на перекрестке ул. Берлинского и Щусева произошло ДТП с участием автомобиля Audi и полицейского Renault. В результате удара автомобиль правоохранителей перевернулся на бок. В ДТП были пострадавшие, но травмы оказались несерьезными и помощь они получили на месте.

Также ранее сообщалось, что в центре Киева провалилась дорога возле Офиса президента. Провал произошел 15 августа около 7:00, его причиной стали проблемы с коммуникациями. При этом дорогу перекрывать не стали.

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