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Таксист изнасиловал пассажирку: история с маньяком в Киеве получила продолжение

STYLERПроисшествия    01.08.2019 - 09:57
Таксист изнасиловал пассажирку: история с маньяком в Киеве получила продолжение
Фото: коллаж РБК-Украина

Преступник ездил на легковушке с наклейками Uklon

В Киеве таксист изнасиловал пассажирку, затем избил, ограбил и бросил в лесу. Инцидент произошел в ночь на 31 июля. 1 августа стало известно, что преступник задержан. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали фото пойманного маньяка.

Злоумышленник Максим Осенев 1990 года рождения. Предварительно установленно, что он за рулем легкового автомобиля Renault (номерные знаки AH1214IA) с наклейками Uklon завез девушку, которая ловила попутку в районе Академгородка, в лесополосу на Новоирпенской трассе.

Таксист изнасиловал пассажирку: история с маньяком в Киеве получила продолжение

Фото: kyivoperativ.info

Изверг избил ее, изнасиловал орально и заставил перевести деньги на его банковскую карточку, после чего уехал.

Таксист изнасиловал пассажирку: история с маньяком в Киеве получила продолжение

Фото: kyivoperativ.info

Пострадавшую госпитализировали, а полиция Святошинского района принялась за поиски и вскоре задержала насильника.

Таксист изнасиловал пассажирку: история с маньяком в Киеве получила продолжение

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, недавно под Харьковом задержали трех мужчин, которые участвовали в изнасиловании 17-летней девушки после совместного распития спиртных напитков. 

Также мы писали о том, что 19-летняя студентка из Первомайска под Харьковом зашла в лес ради красивых фото, где на ее напал насильник. Издевательства над девушкой продолжались почти сутки. Полиция задержала 54-летнего подозреваемого, который уже имеет судимость за изнасилование.

Напомним, что в Польше 11-летняя украинка родила от насильника-педофила.

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