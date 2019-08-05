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Посадил на цепь: под Киевом таксист жестко наказал пассажира

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 16:04
Посадил на цепь: под Киевом таксист жестко наказал пассажира
В Киеве таксист приковал на цепь пассажира (Коллаж РБК-Украина)

Пассажир просидел взаперти в гараже таксиста много часов

38-летний житель города Сумы стал жертвой жестокого таксиста, который наказал пассажира за то, что он не смог оплатить поездку и посадил его на цепь в своем гараже. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Житель города Сумы, находясь в столице, вызвал такси и попросил его отвезти в родной город. Таксист, который выполнял заказ, во время поездки попросил пассажира рассчитаться и выяснил, что у клиента нет с собой денег. Тогда таксист отвез его в ближайшее отделение банка, где выяснилось, что пассажир является должником и отказали ему в займе.

После этого водитель такси принял решение вернуться с пассажиром в Киев, где он рассчитывал получить расчет за поездку. Однако и в столице пассажир не смог с ним рассчитаться.

"Однако водителю и в столице также не удалось заполучить деньги... Пассажир должен был за поездку 7 тысяч гривен. Таксист отвез пассажира к своему гаражу в с. Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл", - говорится в сообщении полиции.

Пострадавший провел в гараже более 7 часов, но смог дотянуться до инструмента и освободиться. Как только он выбрался из плена, он немедленно отправился в полицию.

 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси. На данный момент ему выбирают меру пресечения. Открыто криминальное производство по ч.2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Таксисту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве таксист изнасиловал и избил пассажирку.

А также рассказывали о том, что в Николаеве таксист изувечил пассажирку, которая забыла кошелек.

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