У Києві таксист Uber з ключкою побив водія прямо на дорозі (відео)

У Києві таксист Uber побив водія (Фото: колаж РБК-Україна)

Автохам накинувся на водія на очах очевидців

У Києві таксист Uber з ключкою для гольфу в руці влаштував розборки прямо на дорозі. Чоловік накинувся на водія авто, яке рухалося за ним, та побив. Відео інциденту опубліковано у п'ятницю, 13 вересня, на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Зазначається, що водій служби таксі їхав на іномарці Toyota (номери AA8540TH) по другорядній дорозі та вирішив, що його "підрізали".

Після цього неадекватний чоловік зупинив машину, зламав дзеркало і почав штовхати свого опонента, наносячи удари руками і ногами.

Як видно на кадрах, потерпілий намагається щось пояснити таксисту, але агресивний чоловік не слухав і продовжував битися.

У Києві таксист Uber з ключкою побив водія (Фото: скріншот)

Потім тексист сів у авто і почав рух, але потерпілий спробував зупинити свого кривдника.

Чим закінчилася подія - не ясно, бо запис у цей момент обривається.

У Києві таксист Uber побив водія (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях до ролика обурюються такою поведінкою автохама, озброєного ключкою. Звучать заклики написати заяву до поліції, бо агресивний таксист повинен понести заслужене покарання за свої дії. Також юзери зазначають, що ситуація не зовсім ясна - адже на відео відсутній звук, і запис не повний.

Нагорода знайде свого героя;

Треба "оформити" струс і зміщення шийних хребців. Заява, і нехай еб**н виплачує з кожної зп на лікування та моральну шкоду. Крім того, з такою вдачею, впевнений, це у нього не перший епізод;

Ух ти, чувак "наштовхав" собі на міні термін, якщо інший звичайно не залишить цю справу просто так!

Ау, поліція? Сподіваємося на адекватні дії з вашого боку. На дорозі олені з ключками...

Водієві необхідно звернутися із заявою в поліцію про нанесення тілесних ушкоджень, погрози і створення аварійної ситуації. І покарати цього "утирка" по повній!

Якщо не напишеш заяву, тебе футбольнут вдруге. Обов'язково напиши. Таких треба ставити на місце в межах закону;

Джентльмен запізнювався на гру у гольф, і так на нервах, а тут ще ви на дорозі...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києвом таксист відвіз жителя Сум, який не зміг заплатити за поїздку, до себе в гараж і посадив його на ланцюг.

Також ми писали про те, що під Києвом на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну ДТП. В результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні водія і ще одного пасажира забрали в лікарню.