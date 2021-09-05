В Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента

После случившегося иностранки быстро зашли в отель.

"Я окаменела от увиденного и от того, что охранник отеля сделал вид, что ничего не происходит", - написала девушка, которая все это видела вместе с мужем.

В Киеве таксист избил итальянку (фото: facebook.com/nemceva.olga)

Ольга заблокировала своим авто машину таксиста и пригрозила ему судом. Он начал доказывать ей, что все сделал правильно и ему просто не повезло, что она ехала за ним.

Потом он начал просить ничего никому не рассказывать. Ольга повела его к женщинам на ресепшн просить прощения.

В Киеве таксист избил итальянку (видео: facebook.com/nemceva.olga)

"Но этих извинений мало! Я не хочу, чтобы такой "уважаемый" попался моей или вашей маме! Поэтому публикую этот пост. Параллельно обращаюсь в МВД. Я не хочу, чтобы в моей стране был имидж бандитского края, где нельзя даже безопасно в гостиницу доехать", - добавила она.