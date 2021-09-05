У Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту

Після того, що сталося іноземки швидко зайшли в готель.

"Я скам'яніла від побаченого і від того, що охоронець готелю зробив вигляд, що нічого не відбувається", - написала дівчина, яка все це бачила разом з чоловіком.

У Києві таксист побив італійку (фото: facebook.com/nemceva.olga)

Ольга заблокувала своїм авто машину таксиста і пригрозила йому судом. Він почав доводити їй, що все зробив правильно і йому просто не пощастило, що вона їхала за ним.

Потім він почав просити нічого нікому не розповідати. Ольга повела його до жінок на ресепшн просити вибачення.

У Києві таксист побив італійку (відео: facebook.com/nemceva.olga)

"Але цих вибачень мало! Я не хочу, щоб такий "достойник" попався моїй або вашій мамі! Тому публікую цей пост. Паралельно звертаюся до МВС. Я не хочу, щоб в моїй країні був імідж бандитського краю, де не можна навіть безпечно в готель доїхати", - додала вона.