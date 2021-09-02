В Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд (видео)

В Днепре таксисты жестоко поиздевались над пассажиром, который отказался оплачивать проезд. Сначала к нему применили физическую силу, а затем заставили умыться зеленкой.

Об этом сообщается на одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что мужчину заставляют открыть бутылочку с зеленкой и вылить на себя. При этом ему подсказывают, чтобы лил не только на голову, но и размазывал по лицу.

Отметим, что неприятных последствий от зеленки не будет, но отмыть ее крайне сложно. После этого мужчина несколько дней будет вынужден отсиживаться дома.

№Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой и пошел домой", - подписаны кадры.

Видео: В Днепре таксисты поиздевались над пассажиром

В комментариях под видео многие поддержали такой способ наказания нерадивого пассажира: