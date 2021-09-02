В Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд (видео)
В Днепре таксисты жестоко поиздевались над пассажиром, который отказался оплачивать проезд. Сначала к нему применили физическую силу, а затем заставили умыться зеленкой.
Об этом сообщается на одном из местных Telegram-каналов.
На кадрах видно, что мужчину заставляют открыть бутылочку с зеленкой и вылить на себя. При этом ему подсказывают, чтобы лил не только на голову, но и размазывал по лицу.
Отметим, что неприятных последствий от зеленки не будет, но отмыть ее крайне сложно. После этого мужчина несколько дней будет вынужден отсиживаться дома.
№Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой и пошел домой", - подписаны кадры.
Видео: В Днепре таксисты поиздевались над пассажиром
В комментариях под видео многие поддержали такой способ наказания нерадивого пассажира:
- Этот хотел на халяву проехать? Зеленка отмылась?
- Молодцы, наказали нищеброда.
- Полиция только руками разведет... Поэтому такие меры!
Ранее подобный случай имел место в Каменском. Там таксисты собрались и отомстили пассажиру, который их вызывал, но отменял, когда авто уже было подано.
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