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В Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд (видео)

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Днепр, Четверг 02 сентября 2021 14:30
В Днепре таксисты жестоко издевались над пассажиром, который не заплатил за проезд (видео) Коллаж РБК-Украина: В Днепре таксисты издевались над пассажиром
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре таксисты жестоко поиздевались над пассажиром, который отказался оплачивать проезд. Сначала к нему применили физическую силу, а затем заставили умыться зеленкой.

Об этом сообщается на одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что мужчину заставляют открыть бутылочку с зеленкой и вылить на себя. При этом ему подсказывают, чтобы лил не только на голову, но и размазывал по лицу.

Отметим, что неприятных последствий от зеленки не будет, но отмыть ее крайне сложно. После этого мужчина несколько дней будет вынужден отсиживаться дома.

№Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой и пошел домой", - подписаны кадры.

Видео: В Днепре таксисты поиздевались над пассажиром

В комментариях под видео многие поддержали такой способ наказания нерадивого пассажира:

  • Этот хотел на халяву проехать? Зеленка отмылась?
  • Молодцы, наказали нищеброда.
  • Полиция только руками разведет... Поэтому такие меры!

Ранее подобный случай имел место в Каменском. Там таксисты собрались и отомстили пассажиру, который их вызывал, но отменял, когда авто уже было подано.

Также мы писали, что в Киеве таксист с ножом набросился на полицейского.

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