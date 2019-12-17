В Киеве "священник"-попрошайка напал на женщину: не дала денег на храм

В Киеве заметили мужчину, который просил деньги на "нужды храма", но оказался совсем не священником. Попрошайка в рясе вначале оскорбил женщину, которая начала снимать его на камеру, а потом ударил ее. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел возле метро "Черниговская".

"После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает - послал меня на три буквы. Начала его снимать и он разбил камеру, ударил по лицу и начал оскорблять", - описала женщина ситуацию.

Пользователи сети возмутились, почему сейчас попрошайки ничем не гнушаются. Люди высказали свои мысли в комментариях.

Тааааак. Деньги на билет просят, священнослужители теперь тоже появились. Кто следующий?

Сейчас ничем не брезгуют(( купил рясу и типа священник попрошайничает. Я в церкви жертвую, а на улице не верю таким.

Или это агрессивный путь к спасению души. Не хотят добровольно спасаться - значит, заставим.

Всегда держу при себе фальшивые деньги на случай, если упорюсь религией или попросят на храм.

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