В Киеве "священник"-попрошайка напал на женщину: не дала денег на храм

В Киеве мужчина в рясе начал оскорблять и ударил женщину
В Киеве заметили мужчину, который просил деньги на "нужды храма", но оказался совсем не священником. Попрошайка в рясе вначале оскорбил женщину, которая начала снимать его на камеру, а потом ударил ее. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел возле метро "Черниговская".
"После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает - послал меня на три буквы. Начала его снимать и он разбил камеру, ударил по лицу и начал оскорблять", - описала женщина ситуацию.
Пользователи сети возмутились, почему сейчас попрошайки ничем не гнушаются. Люди высказали свои мысли в комментариях.