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В киевском метро разоблачили наглую попрошайку: появилось видео

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 15:42
В киевском метро разоблачили наглую попрошайку: появилось видео
В метро Киева разоблачили попрошайку (коллаж: РБК-Украина)

В метро Киева женщина просит деньги на лечение внуков

В метро Киева бдительная пассажир разоблачила попрошайку, которая пользуясь доверием и состраданием людей, выпрашивает деньги "на лечение внуков". Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

По словам девушки, сделавшей видеозапись, эта бабушка в черном траурном платке ходит по вагонам и просит деньги. Она утверждает, что ее дочь погибла в аварии, а двое детей находятся в больнице.

"А вот еще одна "бедная и несчастная", устраивает цирк - плачет чуть ли не в ноги падает в метро", - пишет девушка.

Причем, таким промыслом женщина занимается в течение более, чем три месяца. Когда же девушка попросила просительницу рассказать подробности "ее горя", сказать, в какой больнице дети, она стала убегать, пряча лицо от камеры.

"Когда подходишь и спрашиваешь "а в какой больнице дети" - она не отвечает, мол - "хочешь, помогай деньгами, а то таких как ты много подходит, только в душу лезут и блабла", - пишет автор видео.

А вот ещё одна «бедная и несчастная», устраивает цирк - плачет чуть ли не в ноги падает в метро. Рассказывает историю, что дочка погибла в аварии, а 2 детей в больнице. Лично я вижу ее уже месяца 4 каждый день. Когда подходишь и спрашиваешь «а в какой больнице дети» - она не отвечает, мол - «хочешь помогай деньгами, а то таких как ты много подходит , только в душу лезут и блабла» Явная мошенница-попрошайка. Которых, кстати, запретили по новым правилам от КМДА

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 25 листопада 2019 р.

В метро Киева разоблачили попрошайку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отмеить, что решением КГГА от 12 ноября, в Киевском метрополитене запретили попрошайничать, играть на музыкальных инструментах, заходить в грязной одежде и с неприятным запахом. Кроме того, изменились правила провоза крупного багажа, в том числе велосипедов.

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