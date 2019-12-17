У Києві "священик"-жебрак напав на жінку: не дала грошей на храм

У Києві помітили чоловіка, який просив гроші на "потреби храму", але виявився зовсім не священиком. Жебрак у рясі спочатку образив жінку, яка почала знімати на камеру, а потім вдарив її. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався біля метро "Чернігівська".

"Після того, як я поцікавилася, навіщо він так робить - послав мене на три букви. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю і почав ображати", - описала жінка ситуацію.

Користувачі мережі обурилися, чому зараз жебраки нічим не гребують. Люди висловили свої думки в коментарях.

Тааааак. Гроші на квиток просять, священнослужителі тепер теж з'явилися. Хто наступний?

Зараз нічим не гребують(( купив рясу і типу священик жебракує. Я в церкві жертвую, а на вулиці не вірю таким.

це агресивний шлях до порятунку душі. Не хочуть добровільно рятуватися - значить, змусимо.

Завжди тримаю при собі фальшиві гроші на випадок, якщо упорюсь релігією або попросять на храм.

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