У Києві "священик"-жебрак напав на жінку: не дала грошей на храм

У Києві чоловік у рясі почав ображати і вдарив жінку
У Києві помітили чоловіка, який просив гроші на "потреби храму", але виявився зовсім не священиком. Жебрак у рясі спочатку образив жінку, яка почала знімати на камеру, а потім вдарив її. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався біля метро "Чернігівська".
"Після того, як я поцікавилася, навіщо він так робить - послав мене на три букви. Почала його знімати і він розбив камеру, вдарив по обличчю і почав ображати", - описала жінка ситуацію.
Користувачі мережі обурилися, чому зараз жебраки нічим не гребують. Люди висловили свої думки в коментарях.