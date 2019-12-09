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Переодевалась старушкой: в Запорожье разоблачили наглую попрошайку (видео)

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 18:21
Переодевалась старушкой: в Запорожье разоблачили наглую попрошайку (видео)
В Запорожье разоблачили попрошайку (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожье уличили в обмане "бабушку", просившую милостыню под супермаркетом

В Запорожье разоблачили попрошайку, которая притворялась немощной пенсионеркой. Молодая женщина ходила, опираясь на палку, и жаловалась на мизерную пенсию.

Промышляла она под магазином в Шевченковском районе. А насобирав достаточное количество средств, шла за магазин, где преображалась в свой изначальный облик.

Затем она заходила в этот же магазин, где скупалась не самыми дешевыми продуктами и запасалась сигаретами.

Очевидцы, каждый день наблюдавшие за метаморфозами "старушки", решили разоблачить ее. Две женщины поймали ее в момент переодевания из бабушки в молодую женщину и выложили видео в сеть.

"Возмущает, что она молодая, а не хочет зарабатывать честным путем. За такие деньги многие тяжело работают. А в сумках у нее потом такая пища, которую я себе не позволяю на свою зарплату", - рассказала очевидица разоблачения.

В Запорожье разоблачили попрошайку (видео: YouTube/Портал Акцент)

Пользователи сети в комментариях возмущены этим вопиющим инцидентом. Впрочем, кое-кто заступился за "старушку", считая, что "просить - это тоже работа".

  • Ну, и что... Этим двоим завидно? Просить это тоже труд.
  • Актриса, ей прямая дорога в театр и учиться не надо.
  • Девчули - красава! Вот она карма!
  • Оно конешна да... А если уж говорить честно... Она что, кого-то обидела? Или обокрала?

Переодевалась старушкой: в Запорожье разоблачили наглую попрошайку (видео)

Скрин комментариев

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