Переодевалась старушкой: в Запорожье разоблачили наглую попрошайку (видео)

В Запорожье уличили в обмане "бабушку", просившую милостыню под супермаркетом
В Запорожье разоблачили попрошайку, которая притворялась немощной пенсионеркой. Молодая женщина ходила, опираясь на палку, и жаловалась на мизерную пенсию.
Промышляла она под магазином в Шевченковском районе. А насобирав достаточное количество средств, шла за магазин, где преображалась в свой изначальный облик.
Затем она заходила в этот же магазин, где скупалась не самыми дешевыми продуктами и запасалась сигаретами.
Очевидцы, каждый день наблюдавшие за метаморфозами "старушки", решили разоблачить ее. Две женщины поймали ее в момент переодевания из бабушки в молодую женщину и выложили видео в сеть.
"Возмущает, что она молодая, а не хочет зарабатывать честным путем. За такие деньги многие тяжело работают. А в сумках у нее потом такая пища, которую я себе не позволяю на свою зарплату", - рассказала очевидица разоблачения.
В Запорожье разоблачили попрошайку (видео: YouTube/Портал Акцент)
Пользователи сети в комментариях возмущены этим вопиющим инцидентом. Впрочем, кое-кто заступился за "старушку", считая, что "просить - это тоже работа".
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