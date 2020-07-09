У Києві на будівництві метро на Виноградар впав кран (фото)

На будмайданчику метро на Виноградар у Києві сталася позаштатна ситуація
У Києві на майданчику, де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав автокран. У мережі з'явилося фото, як спецмашина лежить на боці біля ями з витягнутою через неї "стрілою", яка впирається в інший край котловану.
Знімок 9 липня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Що змусило кран "прилягти" - не відомо.
"На Виноградарі, де будують метро, приліг на бік будівельний кран. Сподіваємося, що нікого з робітників не зачепило. Цікаво, як це так?" - йдеться у публікації.
Поряд з автокраном видно робітників.
Жодних відомостей про можливих постраждалих в результаті позаштатної ситуації на будівельному об'єкті не надходило.
У Києві на будмайданчику метро на Виноградар впав кран (Фото з Facebook-сторінки групи ЖК Крістер Град / Артем Демчук)
Водночас в мережі цей кадр викликав стурбованість. Юзери в коментарях активно діляться припущеннями та обговорюють ситуацію.
Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ
Тим часом у "Київметробуді", який і займається будівництвом нової підземки, ніяк не коментують ситуацію з "втомленим" краном, зате опублікували в мережі відео з будмайданчиків.
Ролик виклали 9 липня на YouTube-каналі KYIVMETROBUD. Самі кадри, які були зняті з висоти пташиного польоту, зробили в червні.
Відео: Будівництво метро на Виноградар у Києві показали з висоти пташиного польоту
Нагадаємо, що метро в бік житлового масиву Виноградар продовжать ще на кілька станцій. Вже в грудні 2021 року планують відкриття станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" на Сирецько-Печерській лінії.
Раніше повідомлялося, що в генеральному плані Києва говориться, що в найближчі 7 років буде зведено 16,4 км ліній метро і відкрито 14 станцій. Деякі лінії планують продовжити, а також добудувати ще дві гілки метро.