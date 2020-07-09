У Києві на будівництві метро на Виноградар впав кран (фото)

У Києві на будмайданчику метро на Виноградар впав кран (колаж РБК-Україна)

На будмайданчику метро на Виноградар у Києві сталася позаштатна ситуація

У Києві на майданчику, де ведеться будівництво метро на Виноградар, впав автокран. У мережі з'явилося фото, як спецмашина лежить на боці біля ями з витягнутою через неї "стрілою", яка впирається в інший край котловану.

Знімок 9 липня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Що змусило кран "прилягти" - не відомо.

"На Виноградарі, де будують метро, приліг на бік будівельний кран. Сподіваємося, що нікого з робітників не зачепило. Цікаво, як це так?" - йдеться у публікації.

Поряд з автокраном видно робітників.

Жодних відомостей про можливих постраждалих в результаті позаштатної ситуації на будівельному об'єкті не надходило.

У Києві на будмайданчику метро на Виноградар впав кран (Фото з Facebook-сторінки групи ЖК Крістер Град / Артем Демчук)

Водночас в мережі цей кадр викликав стурбованість. Юзери в коментарях активно діляться припущеннями та обговорюють ситуацію.

Так погнули трубу, яка вже зварилися, і прикопана... додаткові витрати по заміні. Або тихенько закопають так, і через деякий час прорве...

Добре хоч не на бік будинку, як минулого разу бетономішалка.

Моя версія, давав майна стрілою з важким вантажем. Щоб зробити негайно, рятівний майна вантажем, було недостатньо відстані до нижньої площі. Результат - прискорення крену крана.

Пощастило, що на трубу стрілою "сперся" і не полетів у котлован...

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Тим часом у "Київметробуді", який і займається будівництвом нової підземки, ніяк не коментують ситуацію з "втомленим" краном, зате опублікували в мережі відео з будмайданчиків.

Ролик виклали 9 липня на YouTube-каналі KYIVMETROBUD. Самі кадри, які були зняті з висоти пташиного польоту, зробили в червні.

Відео: Будівництво метро на Виноградар у Києві показали з висоти пташиного польоту

Нагадаємо, що метро в бік житлового масиву Виноградар продовжать ще на кілька станцій. Вже в грудні 2021 року планують відкриття станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" на Сирецько-Печерській лінії.

Раніше повідомлялося, що в генеральному плані Києва говориться, що в найближчі 7 років буде зведено 16,4 км ліній метро і відкрито 14 станцій. Деякі лінії планують продовжити, а також добудувати ще дві гілки метро.