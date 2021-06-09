В Киеве столкнулось лоб в лоб два пассажирских автобуса: видео с места ЧП

На кадрах видно, что в аварию попал междугородний автобус Киев - Мариуполь и автобус, который курсирует в Киеве.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

"Пассажирские перевозки в Киеве на самом высоком уровне. Это еще раз доказывает это серьезное ДТП, которое произошло утром на Проспекте Науки между двумя пассажирскими автобусами. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняются", - подписано видео.

Видео: ДТП в Киеве с двумя автобусами (Киев Оперативный)

Вот что пишут пользователи сети в комментариях, высказываясь об инциденте: