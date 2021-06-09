У Києві зіткнулося лоб в лоб два пасажирські автобуси: відео з місця НП

На кадрах видно, що в аварію потрапив Міжміський автобус Київ - Маріуполь і автобус, який курсує в Києві.

Інцидент стався в Голосіївському районі столиці.

"Пасажирські перевезення в Києві на найвищому рівні. Це ще раз доводить це серйозна ДТП, яка сталася вранці на Проспекті Науки між двома пасажирськими автобусами. Інформація про постраждалих і причини ДТП уточнюються", - підписано відео.

Відео: ДТП у Києві з двома автобусами (Київ Оперативний)

Ось що пишуть користувачі мережі в коментарях, висловлюючись про інцидент: