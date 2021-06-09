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У Києві зіткнулося лоб в лоб два пасажирські автобуси: відео з місця НП

Автор: Світлана Мащенко

У Києві сталася ДТП з двома пасажирськими автобусами, які зіткнулися практично лоб в лоб. Через це було ускладнено рух на Проспекті Науки, а інформація про потерпілих поки що уточнюється.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

На кадрах видно, що в аварію потрапив Міжміський автобус Київ - Маріуполь і автобус, який курсує в Києві.

Інцидент стався в Голосіївському районі столиці.

"Пасажирські перевезення в Києві на найвищому рівні. Це ще раз доводить це серйозна ДТП, яка сталася вранці на Проспекті Науки між двома пасажирськими автобусами. Інформація про постраждалих і причини ДТП уточнюються", - підписано відео.

Відео: ДТП у Києві з двома автобусами (Київ Оперативний)

Ось що пишуть користувачі мережі в коментарях, висловлюючись про інцидент:

  • Нічого, залишилося трохи потерпіти! Ось буде проїзд по 25 гривень - відразу стане значно гірше!
  • Тому що обидва водятла - барани. Один пер, як на танку, так як він жовтий і громадський транспорт, а інший відразу в третю смугу вирулював, що постійно там відбувається.
  • Як давно це очікувалося, з автовокзалу виїжджають же на третю смугу.

Раніше ми писали, що у Подільському районі Києва дитина на самокаті пронеслася на "червоний", сильно налякавши водіїв.

Також повідомлялося, що у столиці жінка подолала восьмисмугову трасу, місцями довелося повзти на четвереньках.

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