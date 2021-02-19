В Киеве среди бела дня упал строительный кран: "еще один уставший"

В Киеве 19 февраля утром на улице Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ упал строительный кран.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Сегодня утром на Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ упал строительный кран. Техника безопасности на столичных стройках - отдельная история", - подписал фото автор поста.
Отмечается, что пострадавших в результате падения крана - нет.
В комментариях украинцы сразу же отреагировали на инцидент и отметили, что это уже не первый случай "уставшей" техники в столице.
Как мы рассказывали ранее, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.