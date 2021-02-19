У Києві серед білого дня впав будівельний кран: "ще один утомлений"

У Києві 19 лютого вранці на вулиці Сім'ї Хохлових, 8, під час демонтажних робіт впав будівельний кран.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.
"Сьогодні вранці на Сім'ї Хохлових, 8, під час демонтажних робіт впав будівельний кран. Техніка безпеки на столичних будівництвах - окрема історія", - підписав фото автор посту.
Наголошується, що постраждалих в результаті падіння крана - немає.
В коментарях українці відразу ж відреагували на інцидент і зазначили, що це вже не перший випадок "втомленої" техніки в столиці.
Як ми розповідали раніше, у Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.