У Києві серед білого дня впав будівельний кран: "ще один утомлений"
У Києві 19 лютого вранці на вулиці Сім'ї Хохлових, 8, під час демонтажних робіт впав будівельний кран.
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.
"Сьогодні вранці на Сім'ї Хохлових, 8, під час демонтажних робіт впав будівельний кран. Техніка безпеки на столичних будівництвах - окрема історія", - підписав фото автор посту.
Наголошується, що постраждалих в результаті падіння крана - немає.
У Києві впав будівельний кран (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях українці відразу ж відреагували на інцидент і зазначили, що це вже не перший випадок "втомленої" техніки в столиці.
- Інженери-механіки, які знають ціну своєї праці, повтікали у Польщу, а ми маємо те що маємо.
- Змерз просто.
- Це ще і кваліфікація кранового.
- Постраждалих немає? А чого не впасти, все вже зношене, старе, гниле.
- Головне швидше і дешевше знести і побудувати на цьому місці новий РК!
- Ще один втомлений...
- Ламати не будувати, але ламати теж розуму не вистачає.
Як ми розповідали раніше, у Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.