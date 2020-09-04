В Киеве спустят самый большой флаг Украины: что случилось

В КГГА рассказали о проведении регламентных работ на главном флагштоке Украины
В Киеве решили заменить полотнище самого большого флага в Украине. Стяг-рекордсмен, торжественно поднятый на печерских холмах две недели назад, спустят в ночь на 5 сентября.
Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп рассказал в своем Facebook, что для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы для проверки, в каком состоянии находится стяг и инженерные элементы флагштока.
Кроме проведения работы по замене полотнища флага, также проверят лебедки и сигнальные огни для самолетов.
"В зависимости от времени года полотнище флага будет заменяться на другое, выполненное из другого материала. Также в зависимости от погодных условий, в частности, сильных порывов ветра, шторма, снегопада - полотнище флага может быть спущено", - отметил чиновник.
Также заместитель мэра столицы рассказал о графике, по которому будут проводить работы с флагом:
Все работы по обслуживанию проводить только в ночное время.
Напомним, что сооружение киевского флагштока является крупнейшим на территории Украины, высота которого достигает почти 90 метров, а вес 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Торжественная церемония поднятия флага состоялась вечером 22 августа.
Ранее мы писали о том, что в Киеве задержали вандала, который "атаковал" самый большой флаг Украины и пытался сломать освещение на территории нового мемориала на Печерске у подножия флагштока.