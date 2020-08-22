В Киеве подняли самый большой флаг Украины: как это было (видео)

В Киеве подняли самый большой в Украине флаг (фото: скриншот с видео)

Государственный флаг Украины теперь можно увидеть из любой точки Киева

В Киеве подняли самый большой флаг Украины в стране - торжественное мероприятие вечером 22 августа транслировали онлайн.

Знамя реет на высоте около 90 метров, а крепится полотнище размером 16 на 24 метра на флагштоке весом в 32 тонны. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Facebook видео события.

Государственный флаг рекордсмен подняли на киевских холмах на территории нового мемориала недалеко от Печерской лавры и возле парка Славы с монументом Родина-мать. Знамя можно увидеть днем и ночью с любой точки города благодаря установленным элементам подсветки.

Событие приурочено ко Дню Флага и Дню Независимости Украины, которые празднуются 23 и 24 августа соответственно.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

"Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины реял наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Крупнейший в стране флагшток построили за средства меценатов.

Видео: В Киеве подняли самый большой флаг Украины 22 августа

Ранее мы писали о том, что в Крым запустили гигантский флаг Украины на красно-черных шарах.

Напомним также, что недавно над Донецком запустили огромный флаг Украины, и боевики обстреливали его 20 минут.