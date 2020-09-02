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Первый акт вандализма: в Киеве неадекват "атаковал" самый большой флаг Украины

Киев, Среда 02 сентября 2020 22:09
Первый акт вандализма: в Киеве неадекват "атаковал" самый большой флаг Украины
В Киеве вандал "отличился" возле крупнейшего флага Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Хулигана передали правоохранителям

В Киеве мужчина пытался сломать освещение на территории нового мемориала на Печерске у подножия флагштока, где установлен самый большой стяг Украины. Вандала удалось задержать прямо "на горячем".

Об этом 2 сентября передает "Муниципальная Варта Киева" на Facebook-странице.

Хулигана возле осветительных элементов заметили сотрудники муниципальной охраны. Они пресекли действия неадеквата, после чего передали мужчину в руки правоохранителей.

"Первый акт вандализма возле крупнейшего в Украине Государственного Флага!
Мужчина на фото перепил водки и решил, что пришло время для приключений. Уничтожал элементы освещения у подножия флага. Задержан с поличным", - говорится в сообщении.

Также бойцы отметили, что все действия по задержанию хулигана были предприняты исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Первый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг УкраиныПервый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг УкраиныПервый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг Украины

В Киеве задержали вандала, который "отличился" возле самого большого в Украине флага (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta(

В сети такой акт вандализма вызвал массу возмущенных комментариев. Юзеры придумывают "наказание" для хулигана и соревнуются в изобретательности.

Первый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг УкраиныПервый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг УкраиныПервый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг УкраиныПервый акт вандализма: в Киеве неадекват &quot;атаковал&quot; самый большой флаг Украины

Фото: скрин комментариев facebook.com/MunicipalnaVarta

Напомним, что недавно в Киеве вандалы осквернили скульптуру о Голодоморе, после чего один из главных символов Музея демонтировали для проведения реставрации.

Также сообщалось, что ранее под Луганском мужчина сжег флаг Украины, и в сеть попало фото вандала.

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