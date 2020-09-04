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У Києві спустять найбільший прапор України: що сталося

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 18:30
У Києві спустять найбільший прапор України: що сталося
У Києві замінять головний прапор України (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У КМДА розповіли про проведення регламентних робіт на головному флагштоці України

У Києві вирішили замінити полотнище найбільшого прапора в Україні. Стяг-рекордсмен, урочисто піднятий на печерських пагорбах два тижні тому, спустять в ніч проти 5 вересня.

Заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп розповів у своєму Facebook, що для належної експлуатації флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи для перевірки, в якому стані знаходиться стяг та інженерні елементи флагштока.

Крім проведення роботи по заміні полотнища прапора, також перевірять лебідки та сигнальні вогні для літаків.

"В залежності від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також в залежності від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду - полотнище прапору може бути спущене", - зазначив чиновник.

Також заступник мера столиці розповів про графік, за яким проводитимуть роботи з прапором:

  • 1 раз на добу будуть перевірятися освітлювальні прилади комплексу і профілактичний огляд полотна прапора на предмет механічних пошкоджень - без спуску полотна.
  • 1 раз на два тижні прапор буде проходити профілактичний огляд на предмет механічних пошкоджень - зі спуском.
  • 1 раз на місяць будуть здійснювати перевірку клемних з'єднань і відкритих контактів споруди, перевірку дистанційного пульта та шафи керування прапором, заміну прапора для поточного огляду та ремонту - зі спуском полотна і його заміною, огляд підйомних механізмів підняття прапора.
  • 1 раз на 3 місяці будуть замінюватися лампи лазерної підсвітки флагштоку.
  • 1 раз на 6 місяців будуть перевіряти з'єднувальні частини флагштоку і змащення маслом ланцюгової системи підняття прапора.
  • 1 раз на рік будуть проводитися роботи по перевірці споруди щодо пошкодження, виникнення іржі, а також перевіряти кріплення тросів, клеми, з'єднувальні елементи тощо.

Всі роботи по обслуговуванню будуть проводити тільки в нічний час.

Нагадаємо, що спорудження київського флагштока є найбільшим на території України, висота якого сягає майже 90 метрів, а вага 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри. Урочиста церемонія підняття прапора відбулася ввечері 22 серпня.

Раніше ми писали про те, що в Києві затримали вандала, який "атакував" найбільший прапор України та намагався зламати освітлення на території нового меморіалу на Печерську біля підніжжя флагштока.

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