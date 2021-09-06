Под Львовом мужчина обустроил частное кладбище: "я хороню тут пятую часть львовян!"

На окраине Львова мужчина обустроил частное кладбище и захватил для этого часть садово-огородных кооперативов. В свое оправдание львовянин сообщил, что из-за коронавируса катастрофически не хватает места на местном кладбище и он уже обращался в городской совет.

Ради кладбища разрушили сады и огороды

В полицию обратились с коллективным заявлением участники садово-огородного кооператива в Рясне-Руське. Они сообщили, что местный житель самовольно захватил их земли и организовал на них частное кладбище. Захоронения людей проводятся уже несколько лет на коммерческой основе. В заявлении также указано, что местный житель захватил землю без ведома и согласия садоводов.

"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывали землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была – это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", - рассказала одна из садоводов.

На территории незаконного кладбища полиция обнаружила 360 захоронений и 40 склепов. Оказывается, садовые участки находятся рядом со старым неработающим кладбищем.

Частная похоронная фирма работает уже давно

Как сообщает издание Zaxid.net, частный предприниматель – 62-летний местный житель Ярослав Мартынив. После скандала он заявил, что не собирается отказываться от похоронной деятельности и объяснил, что вынужден был проводить захоронения на захваченной земли из игнорирования властей.

"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно. Я всем писал. Они не ответили, а люди умирают, на улице коронавирус, люди плачут, дети плачут, где хоронить?" - объяснил Мартынив.

Землю захватил, но налоги платит

Он добавил, что платит все налоги со своей деятельности и его контора работает уже много лет. Особой пикантности ситуации добавляет то, что Мартынив прописан во Львове на улице Шевченка.

В этой же квартире прописаны 35-летний Иван Мартынив, который много лет работает в органах полиции, и 36-летний Юрий Мартинив, который сейчас работает детективом в Национальном антикоррупционном бюро.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины – самовольное занятие земельного участка. Нарушителю теперь грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или шесть месяцев ареста.

Под Львовом предприниматель захватил землю, чтобы хоронить людей