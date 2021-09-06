Под Львовом мужчина обустроил частное кладбище: "я хороню тут пятую часть львовян!"
На окраине Львова мужчина обустроил частное кладбище и захватил для этого часть садово-огородных кооперативов. В свое оправдание львовянин сообщил, что из-за коронавируса катастрофически не хватает места на местном кладбище и он уже обращался в городской совет.
Детали рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.
Ради кладбища разрушили сады и огороды
В полицию обратились с коллективным заявлением участники садово-огородного кооператива в Рясне-Руське. Они сообщили, что местный житель самовольно захватил их земли и организовал на них частное кладбище. Захоронения людей проводятся уже несколько лет на коммерческой основе. В заявлении также указано, что местный житель захватил землю без ведома и согласия садоводов.
"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывали землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была – это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", - рассказала одна из садоводов.
На территории незаконного кладбища полиция обнаружила 360 захоронений и 40 склепов. Оказывается, садовые участки находятся рядом со старым неработающим кладбищем.
Частная похоронная фирма работает уже давно
Как сообщает издание Zaxid.net, частный предприниматель – 62-летний местный житель Ярослав Мартынив. После скандала он заявил, что не собирается отказываться от похоронной деятельности и объяснил, что вынужден был проводить захоронения на захваченной земли из игнорирования властей.
"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно. Я всем писал. Они не ответили, а люди умирают, на улице коронавирус, люди плачут, дети плачут, где хоронить?" - объяснил Мартынив.
Землю захватил, но налоги платит
Он добавил, что платит все налоги со своей деятельности и его контора работает уже много лет. Особой пикантности ситуации добавляет то, что Мартынив прописан во Львове на улице Шевченка.
В этой же квартире прописаны 35-летний Иван Мартынив, который много лет работает в органах полиции, и 36-летний Юрий Мартинив, который сейчас работает детективом в Национальном антикоррупционном бюро.
Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины – самовольное занятие земельного участка. Нарушителю теперь грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или шесть месяцев ареста.
Под Львовом предприниматель захватил землю, чтобы хоронить людей
Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно на еврейском кладбище устроили велопарк.
А также рассказывали о том, что на Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видео.