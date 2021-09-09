У Києві спилюють молоді дерева: загороджують білборди з рекламою

У Києві почали спилювати дерева, які листям загороджують рекламні білборди. Таке порушення було зафіксовано в Дніпровському районі столиці.

Фотофакт розмістили в Telegram-каналі " Київ без цензури ".

У Дніпровському районі почали спилювати дерева на газонах, які заважають огляду рекламних білбордів. Інцидент стався на бульварі Перова. Вночі невідомі спиляли три молодих дерева, а вранці працівники комунальних служб виявили замість кленів голі стовбури.

На місце події викликали поліцію.

Як зазначили в Київзеленбуді, дерева були спиляні заради кращої видимості білбордів з рекламою. Білборди належать компанії ТОВ "Алега" і встановлені законно.

"Робочий день починається з поста відчаю і болю...сьогодні вночі невідомими було знищено три дерева клена по вулиці Перова, 18. На місце події викликали поліцію. Ймовірно, спилювання дерев був здійснений заради кращого огляду реклами", - сказано в повідомленні.

Працівники обурені таким вандалізмом і пообіцяли знайти винних і покарати їх за законом.

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб отримати компенсацію за втрату і позбавити дозволу на розміщення рекламних засобів", - додали в Київзеленбуд.

У Києві незаконно спиляли дерева

Такий вандалізм викликав обурення у користувачів мережі, і вони запропонували спиляти також і білборди з рекламою.