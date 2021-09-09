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У Києві спилюють молоді дерева: загороджують білборди з рекламою

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 13:49
У Києві спилюють молоді дерева: загороджують білборди з рекламою У Києві почали спилювати дерева, які заважають рекламним щитам (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві почали спилювати дерева, які листям загороджують рекламні білборди. Таке порушення було зафіксовано в Дніпровському районі столиці.

Фотофакт розмістили в Telegram-каналі "Київ без цензури".

У Дніпровському районі почали спилювати дерева на газонах, які заважають огляду рекламних білбордів. Інцидент стався на бульварі Перова. Вночі невідомі спиляли три молодих дерева, а вранці працівники комунальних служб виявили замість кленів голі стовбури.

На місце події викликали поліцію.

Як зазначили в Київзеленбуді, дерева були спиляні заради кращої видимості білбордів з рекламою. Білборди належать компанії ТОВ "Алега" і встановлені законно.

"Робочий день починається з поста відчаю і болю...сьогодні вночі невідомими було знищено три дерева клена по вулиці Перова, 18. На місце події викликали поліцію. Ймовірно, спилювання дерев був здійснений заради кращого огляду реклами", - сказано в повідомленні.

Працівники обурені таким вандалізмом і пообіцяли знайти винних і покарати їх за законом.

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб отримати компенсацію за втрату і позбавити дозволу на розміщення рекламних засобів", - додали в Київзеленбуд.

У Києві спилюють молоді дерева: загороджують білборди з рекламоюУ Києві спилюють молоді дерева: загороджують білборди з рекламою

У Києві незаконно спиляли дерева

Такий вандалізм викликав обурення у користувачів мережі, і вони запропонували спиляти також і білборди з рекламою.

  • Стандартна схема. Ніхто не думає перед тим як видавати дозволи. Часто білборди перекривають навіть дорожні знаки й ніякої реакції.
  • Спиляти білборди! Проблема вирішена.
  • Власників банерів не питали. Дерева закривають огляд.
  • Яке цинічне варварство!
  • Аналогічна ситуація на Автозаводській, 39. Пару днів як зрізали дерева перед білбордом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві знищили дерева в сквері, який створили на честь українського розвідника.

А також розповідали про те, що у Львові підприємець знищив сади та городи, щоб облаштувати приватний цвинтар.

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